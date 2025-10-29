Azərbaycan Çinin daha bir şəhəri ilə hava əlaqəsi yaratmaq istəyir
İnfrastruktur
- 29 oktyabr, 2025
- 09:55
Azərbaycanla Çinin Sian şəhəri ilə birbaşa hava əlaqələrinin yaradılması imkanları, süni intellekt, rəqəmsallaşma və digər istiqamətlərdə əməkdaşlıq perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
Onun sözlərinə görə, müzakirələr Çinin Sian şəhərinin meri Ye Niupinqlə görüşdə aparılıb. Görüş zamanı ölkələrimiz, xüsusilə də Sian vilayəti ilə Azərbaycan arasında dəmir yolu və ümumilikdə nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və gələcək perspektivləri müzakirə edilib. Bu məqsədlə müvafiq işçi qrupunun yaradılmasına qərar verilib.
Son xəbərlər
10:02
Ceyhun Bayramov Sultan bin Məhəmməd Əl Nomani ilə görüşübXarici siyasət
10:00
Milli Məclisdə beynəlxalq parlament konfransı işə başlayıbXarici siyasət
09:56
Vyetnamda daşqınlar nəticəsində azı 9 nəfər ölüb, 5 nəfər itkin düşübDigər ölkələr
09:55
Azərbaycan Çinin daha bir şəhəri ilə hava əlaqəsi yaratmaq istəyirİnfrastruktur
09:54
Bakıda "Belçika Müstəmləkəçiliyi: Tanınma və Məsuliyyət" adlı beynəlxalq konfrans keçiriləcəkXarici siyasət
09:54
Foto
Şəkidə İƏT ölkələrinin İpək Yolu üzrə İşçi Qrupunun 1-ci iclası keçirilirXarici siyasət
09:50
Foto
Sabirabadda su filtrləri müəssisəsində istehsal olunan cihaz və ehtiyat hissələri ixrac edilirBiznes
09:46
Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatında mövsümə start verilibFutbol
09:42