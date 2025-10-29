Azərbaycan Çinin daha bir şəhəri ilə hava əlaqəsi yaratmaq istəyir

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İnfrastruktur
    29 oktyabr, 2025
    • 09:55
    Azərbaycanla Çinin Sian şəhəri ilə birbaşa hava əlaqələrinin yaradılması imkanları, süni intellekt, rəqəmsallaşma və digər istiqamətlərdə əməkdaşlıq perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, müzakirələr Çinin Sian şəhərinin meri Ye Niupinqlə görüşdə aparılıb. Görüş zamanı ölkələrimiz, xüsusilə də Sian vilayəti ilə Azərbaycan arasında dəmir yolu və ümumilikdə nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və gələcək perspektivləri müzakirə edilib. Bu məqsədlə müvafiq işçi qrupunun yaradılmasına qərar verilib.

    Rəşad Nəbiyev Sian şəhəri

