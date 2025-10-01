Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Азербайджан, Казахстан и Грузия договорились о едином тарифе на ТМТМ

    Инфраструктура
    • 01 октября, 2025
    • 17:29
    Операторы железных дорог Азербайджана, Казахстана и Грузии договорились об установлении единого долгосрочного тарифа по всему Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор).

    Об этом сообщает Report со ссылкой пресс-службу АО НК "Казахстан темир жолы" (КТЖ).

    Это решение нашло свое отражение в "Плане мероприятий по устранению "узких мест" на ТМТМ", подписанном КТЖ, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и АО "Грузинская железная дорога" в Алматы в рамках VII Международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way.

    "Цель плана - повышение эффективности и бесперебойности перевозок по маршруту ТМТМ, который становится ключевым евразийским коридором между Китаем, Центральной Азией и Европой. Таким образом, три железнодорожные администрации подписали документ, направленный на дальнейшую интеграцию логистических процессов и развитие инфраструктуры маршрута, синхронизацию развития маршрута", - говорится в сообщении.

    Ключевыми направлениями Плана являются: установление единого долгосрочного тарифа по всему маршруту ТМТМ, увеличение пропускной способности по маршруту.

    "Стороны договорились совместно координировать действия по развитию портовой, железнодорожной и логистической инфраструктуры, устранению узких мест и цифровизации процедур", - говорится в сообщении.

    КТЖ отмечает, что подписанный документ знаменует собой новый этап в развитии ТМТМ как устойчивого, конкурентоспособного и стратегически важного маршрута, который усиливает роль Казахстана как ключевого звена в евразийской транспортной системе.

    ТМТМ Казахстан Азербайджан Грузия Средний коридор

