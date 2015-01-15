В Баку прибыл новый паром "Беркарар-Туркменбаши"

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Бакинский международный торговый порт прибыл новый паром "Беркарар-Туркменбаши". Как сообщает Report, в торжественной церемонии по случаю прибытия парома приняли участие посол Туркменистана в Азербайджане Тойлы Комеков, генеральный директор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов.

Как заявил на церемонии открытия Т. Комеков, между Азербайджаном и Туркменистаном "налажен высокий уровень двустороннего сотрудничества". Посол отметил, что Туркменистан намерен продолжать укреплять уже существующие отношения и реализовать ряд совместных проектов, в том числе в транспортной сфере.

Т. Комеков заявил, что в настоящее время ведутся работы по объединению транспортных сетей Афганистана, Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Турции и создание соответствующего транспортного маршрута.

Посол Туркменистана подчеркнул, что запуск парома "Беркарар-Туркменбаши" позволит укрепить существующее паромное сообщение между странами.

В свою очередь гендиректор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов заявил, что в конце 2015 года в Алятах планируется открытие паромного терминала для судов типа "ро-ро".

Отметим, паром "Беркарар-Туркменбаши" вмещает 200 пассажиров, 52 грузовых автомобиля. Строительство парома обошлось туркменской стороне в 31 млн. евро.