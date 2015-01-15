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    В Баку прибыл новый паром "Беркарар-Туркменбаши"

    Азербайджан и Туркменистан укрепляют сотрудничество в транспортной сфере

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Бакинский международный торговый порт прибыл новый паром "Беркарар-Туркменбаши". Как сообщает Report, в торжественной церемонии по случаю прибытия парома приняли участие посол Туркменистана в Азербайджане Тойлы Комеков, генеральный директор Бакинского международного морского торгового порта  Талех Зиядов.

    Как заявил на церемонии открытия Т. Комеков, между Азербайджаном и Туркменистаном "налажен высокий уровень двустороннего сотрудничества". Посол отметил, что Туркменистан намерен продолжать укреплять уже существующие отношения и реализовать ряд совместных проектов, в том числе в транспортной сфере. 

    Т. Комеков заявил, что в настоящее время ведутся работы по объединению транспортных сетей Афганистана, Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Турции и создание соответствующего транспортного маршрута. 

    Посол Туркменистана подчеркнул, что запуск парома "Беркарар-Туркменбаши" позволит укрепить существующее паромное сообщение между странами. 

    В свою очередь гендиректор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов заявил, что в конце 2015 года в Алятах планируется открытие паромного терминала для судов типа "ро-ро".

    Отметим,  паром "Беркарар-Туркменбаши" вмещает 200 пассажиров, 52 грузовых автомобиля. Строительство парома  обошлось туркменской стороне в 31 млн. евро.

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