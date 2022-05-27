Азербайджан и Турция заключили важное соглашение в сфере аэронавигации

Между провайдерами аэронавигационного обеспечения Азербайджана и Турции подписано важное соглашение, охватывающее все аспекты комплексного аэронавигационного обслуживания.

Между провайдерами аэронавигационного обеспечения Азербайджана и Турции подписано важное соглашение, охватывающее все аспекты комплексного аэронавигационного обслуживания.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Документ был подписан между Управлением воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS) при ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" и Главным управлением государственных аэропортов (DHMİ).

При заключении соглашения стороны отметили высокий уровень профессионального взаимодействия двух организаций в деле развития аэронавигационной стратегии, а также тесные дружеские отношения братских стран - Азербайджана и Турции.

Делегация DHMİ во главе с гендиректором и председателем совета директоров Гусейном Кескином, посетившая вышку УВД в Международном аэропорту Гейдар Алиев, была проинформирована о современных технологиях, используемых AZANS. Гости также были ознакомлены с процессом управления полетов на авиашоу, проходящем в столице Азербайджана в рамках фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan.

В сферу деятельности DHMİ входит управление турецкими аэропортами, а также регулирование и контроль воздушного пространства Турции.