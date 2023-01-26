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Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК

Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК Азербайджан и Турция договорились предпринять необходимые шаги по оптимизации грузоперевозок по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.
Инфраструктура
26 января 2023 г. 19:10
Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК

Азербайджан и Турция договорились предпринять необходимые шаги для оптимизации грузоперевозок по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как сообщает Report, соглашение об этом было достигнуто на встрече председателя ЗАО ”Азербайджанские железные дороги“ (АЖД) Ровшана Рустамова с делегацией турецкой транспортной компании TCDD.

"Сегодня мы встретились с делегацией транспортной компании TCDD. Мы подробно обсудили с турецкими коллегами программу совместных действий в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута и договорились предпринять необходимые шаги по оптимизации грузоперевозок по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс”, - добавил председатель.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Turkiye to optimize freight transportation along BTK railway
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə BTQ üzrə yük daşımalarını optimallaşdıracaq

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