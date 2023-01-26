Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК

Азербайджан и Турция договорились предпринять необходимые шаги по оптимизации грузоперевозок по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Азербайджан и Турция договорились предпринять необходимые шаги для оптимизации грузоперевозок по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как сообщает Report, соглашение об этом было достигнуто на встрече председателя ЗАО ”Азербайджанские железные дороги“ (АЖД) Ровшана Рустамова с делегацией турецкой транспортной компании TCDD.

"Сегодня мы встретились с делегацией транспортной компании TCDD. Мы подробно обсудили с турецкими коллегами программу совместных действий в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута и договорились предпринять необходимые шаги по оптимизации грузоперевозок по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс”, - добавил председатель.