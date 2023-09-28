Азербайджан и Турция обсудили пути борьбы с дефицитом воды

Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов провел встречу с турецкой делегацией во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагимом Юмаклы.

Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов провел встречу с турецкой делегацией во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагимом Юмаклы.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, стороны обсудили пути борьбы с дефицитом воды.

На встрече также обсуждались вопросы повышения осведомленности в сфере эффективного использования воды, обмен опытом между странами и др. вопросы.

Было достигнуто взаимное соглашение о дальнейшем расширении двусторонних связей в этом направлении.