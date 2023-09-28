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Азербайджан и Турция обсудили пути борьбы с дефицитом воды

Азербайджан и Турция обсудили пути борьбы с дефицитом воды Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов провел встречу с турецкой делегацией во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагимом Юмаклы.
Инфраструктура
28 сентября 2023 г. 09:34
Азербайджан и Турция обсудили пути борьбы с дефицитом воды

Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов провел встречу с турецкой делегацией во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагимом Юмаклы.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, стороны обсудили пути борьбы с дефицитом воды.

На встрече также обсуждались вопросы повышения осведомленности в сфере эффективного использования воды, обмен опытом между странами и др. вопросы.

Было достигнуто взаимное соглашение о дальнейшем расширении двусторонних связей в этом направлении.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Türkiye mull ways to combat water scarcity
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə su qıtlığına qarşı mübarizə yollarını müzakirə edib

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