    Азербайджан и три страны в декабре подпишут соглашение о создании МТМ "Каспий - Черное море"

    Инфраструктура
    • 27 ноября, 2025
    • 13:13
    Подписание между Азербайджаном, Грузией, Туркменистаном и Румынией соглашения о создании международного транспортного маршрута (МТМ) "Каспийское море - Черное море" планируется в декабре 2025 года.

    Как передает Report, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, выступая на форуме инвесторов Транскаспийского транспортного коридора и развития транспортной связанности в Ташкенте.

    По ее словам, данная инициатива создаст новый мультимодальный транспортный мост между Каспийским регионом и Европейским союзом, диверсифицирует маршруты доступа и усилит устойчивость логистических цепочек.

    Министр добавила, что запуск на полную помощь железной дороги Баку-Тбилиси-Карс обеспечит бесперебойное и эффективное сообщение между Азербайджаном, Грузией и Турцией, а также усилит операционную эффективность всего маршрута.

    Лента новостей