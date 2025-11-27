Азербайджан и три страны в декабре подпишут соглашение о создании МТМ "Каспий - Черное море"

Подписание между Азербайджаном, Грузией, Туркменистаном и Румынией соглашения о создании международного транспортного маршрута (МТМ) "Каспийское море - Черное море" планируется в декабре 2025 года.

Как передает Report, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, выступая на форуме инвесторов Транскаспийского транспортного коридора и развития транспортной связанности в Ташкенте.

По ее словам, данная инициатива создаст новый мультимодальный транспортный мост между Каспийским регионом и Европейским союзом, диверсифицирует маршруты доступа и усилит устойчивость логистических цепочек.

Министр добавила, что запуск на полную помощь железной дороги Баку-Тбилиси-Карс обеспечит бесперебойное и эффективное сообщение между Азербайджаном, Грузией и Турцией, а также усилит операционную эффективность всего маршрута.