    Азербайджан и США обсудили ускорение проекта TRIPP

    Инфраструктура
    • 09 декабря, 2025
    • 12:41
    Азербайджан и США обсудили ускорение проекта TRIPP

    Азербайджан и Соединенные Штаты Америки (США) обсудили ускорение проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP).

    Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал на своей странице в соцсети X.

    "Состоялась встреча с помощником секретаря Департамента транспорта США Даниэлем Эдвардсом. Мы предоставили подробную информацию о стратегическом значении Азербайджана как регионального транспортного и логистического центра, о мультимодальных коридорах и инфраструктурных проектах. В то же время обсудили вопросы сотрудничества в других сферах транспорта, включая авиацию и морской транспорт, а также в рамках международных организаций", - отметил министр.

    Набиев отметил, что состоялся обмен мнениями по сотрудничеству с США в вопросах открытия Зангезурского коридора, а также восстановления и модернизации Нахчыванской железной дороги.

