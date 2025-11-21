Азербайджан и США обсудили сотрудничество в рамках Зангезурского коридора
Инфраструктура
- 21 ноября, 2025
- 10:36
Азербайджан и Соединенные Штаты Америки (США) обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества по Зангезурскому коридору.
Как сообщает Report, об этом на своей странице в социальной сети X написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.
"Мы встретились с временным поверенным в делах США Эми Карлон и главным советником Управления планирования политики Государственного департамента США Джонатаном Асконасом. Предоставили информацию о работе, проделанной азербайджанской стороной для развития Среднего коридора. Также обменялись мнениями о партнерстве в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта", - отметил министр.
