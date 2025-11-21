Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Азербайджан и США обсудили сотрудничество в рамках Зангезурского коридора

    Инфраструктура
    • 21 ноября, 2025
    • 10:36
    Азербайджан и США обсудили сотрудничество в рамках Зангезурского коридора

    Азербайджан и Соединенные Штаты Америки (США) обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества по Зангезурскому коридору.

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в социальной сети X написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

    "Мы встретились с временным поверенным в делах США Эми Карлон и главным советником Управления планирования политики Государственного департамента США Джонатаном Асконасом. Предоставили информацию о работе, проделанной азербайджанской стороной для развития Среднего коридора. Также обменялись мнениями о партнерстве в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта", - отметил министр.

    Azərbaycan və ABŞ Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı əməkdaşlığı müzakirə edib

