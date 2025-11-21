İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Azərbaycan və ABŞ Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı əməkdaşlığı müzakirə edib

    İnfrastruktur
    • 21 noyabr, 2025
    • 10:19
    Azərbaycan və ABŞ Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı iki ölkə arasında əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    "ABŞ-nin müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon və ABŞ Dövlət Departamentinin Siyasətin Planlaşdırılması Ofisinin baş müşaviri Conatan Askonas ilə görüşdük. Orta Dəhlizin inkişafı üçün Azərbaycan tərəfindən görülmüş işlər barədə məlumat verdik. Eyni zamanda kibertəhlükəsizlik və süni intellekt sahələri üzrə tərəfdaşlığa dair fikir mübadiləsi apardıq",- deyə nazir qeyd edib.

    Azərbaycan ABŞ Rəşad Nəbiyev Emi Karlon
    Азербайджан и США обсудили сотрудничество в рамках Зангезурского коридора

