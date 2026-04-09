Азербайджан и Сомали представили совместную декларацию по градостроительству
- 09 апреля, 2026
- 10:15
Как сообщает Report, об этом написал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на своей странице в соцсети X.
По его словам, документ был представлен от имени Азербайджана и Сомали как сопредседателей Межправительственной рабочей группы по резолюции "Доступное жилье для всех" в рамках министерской сессии на тему "Инновационное финансирование жилищного и городского развития: государственно-частное партнерство" в Найроби, Кения.
В ходе обсуждений подчеркнута важность укрепления государственно-частного партнерства, климатических и смешанных механизмов финансирования, а также устойчивых моделей, обеспечивающих долгосрочную доступность жилья.
Отмечено, что диалог планируется продолжить на 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая состоится в Баку 17-22 мая.