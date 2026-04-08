Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Азербайджан и Сербия обсудили сотрудничество в сфере энергоэффективности

    Инфраструктура
    • 08 апреля, 2026
    • 19:08
    Азербайджан и Сербия обсудили обмен опытом в области энергоэффективности и систем централизованного теплоснабжения.

    Как сообщает Report, об этом министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович написала на своей странице в соцсети X.

    Обсуждения прошли в ходе встречи сербского министра с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым. Стороны также рассмотрели вопросы, связанные с газовой электростанцией в Нише - крупным инфраструктурным проектом, реализуемым совместно с Азербайджаном.

    "Мы обсудили сотрудничество в области возобновляемой энергетики. Наша работа сосредоточена на конкретных, измеримых и значимых для стабильной энергетической системы Сербии проектах", - добавила Джедович-Ханданович.

    Дубравка Джедович-Ханданович Пярвиз Шахбазов Азербайджано-сербские отношения Газовая электростанция в Нише
