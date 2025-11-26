Азербайджан и РФ подписали соглашение о двустороннем электронном обмене ж/д данными

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и ОАО "Российские железные дороги" подписали соглашение о двустороннем электронном обмене данными.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, соглашение было подписано в ходе встречи председателя АЖД Ровшана Рустамова с гендиректором и председателем правления "Российских железных дорог" Олегом Белозёровым.

Соглашение позволит в полной мере повысить эффективность грузовых перевозок и осуществлять цифровой документооборот.

В ходе встречи обсужден ряд вопросов, связанных с развитием сотрудничества и укреплением взаимодействия между железнодорожными администрациями двух стран, повышением эффективности маршрутов и обеспечением безопасности процессов перевозки.

Стороны обменялись мнениями о работах по цифровизации грузоперевозок, в том числе о внедрении цифровых решений, ускорении обмена данными и оптимизации логистической цепочки.