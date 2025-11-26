Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Азербайджан и РФ подписали соглашение о двустороннем электронном обмене ж/д данными

    Инфраструктура
    • 26 ноября, 2025
    • 14:27
    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и ОАО "Российские железные дороги" подписали соглашение о двустороннем электронном обмене данными.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, соглашение было подписано в ходе встречи председателя АЖД Ровшана Рустамова с гендиректором и председателем правления "Российских железных дорог" Олегом Белозёровым.

    Соглашение позволит в полной мере повысить эффективность грузовых перевозок и осуществлять цифровой документооборот.

    В ходе встречи обсужден ряд вопросов, связанных с развитием сотрудничества и укреплением взаимодействия между железнодорожными администрациями двух стран, повышением эффективности маршрутов и обеспечением безопасности процессов перевозки.

    Стороны обменялись мнениями о работах по цифровизации грузоперевозок, в том числе о внедрении цифровых решений, ускорении обмена данными и оптимизации логистической цепочки.

    Azərbaycan və Rusiya dəmir yolları məlumatlarının ikitərəfli elektron mübadiləsi haqqında saziş imzalayıb

