    İnfrastruktur
    • 26 noyabr, 2025
    • 13:39
    Azərbaycan və Rusiya dəmir yolları məlumatlarının ikitərəfli elektron mübadiləsi haqqında saziş imzalayıb

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) və "Rusiya Dəmir Yolları" ASC arasında məlumatların ikitərəfli elektron mübadiləsi haqqında saziş imzalanıb.

    "Report" ADY-yə istinadən xəbər verir ki, saziş ADY sədri Rövşən Rüstəmov və "Rusiya Dəmir Yolları"nın baş direktoru və İdarə Heyətinin sədri Oleq Belozyorov arasında keçirilən görüşdə imzalanıb.

    Məlumata görə, saziş yük daşımalarının effektivliyinin artırılmasına və rəqəmsal sənəd dövriyyəsinin həyata keçirilməsinə tam imkan verəcək.

    Görüş zamanı iki ölkənin dəmir yolu administrasiyaları arasında əməkdaşlığın inkişafı və qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsi, marşrutların səmərəliliyinin yüksəldilməsi və daşıma proseslərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra məsələlər müzakirə olunub.

    Tərəflər yükdaşımaların rəqəmsallaşdırılması, o cümlədən rəqəmsal həllərin tətbiqi, məlumat mübadiləsinin sürətləndirilməsi və logistika zəncirinin optimallaşdırılması istiqamətində görülən işlər barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

