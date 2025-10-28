Азербайджан и Китай обсудили укрепление сотрудничества в авиационной сфере

Азербайджан и Китай обсудили развитие сотрудничества в авиационной сфере и новые возможности партнерства.

Как сообщает Report, об этом написал президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самир Рзаев в соцсетях.

Обскуждения прошли в ходе встречи с делегацией во главе с мэром китайского города Сиань Е Ню Пином и вице-президентом компании China West Airport Group Лянь Яном.

На встрече отметили, что после визита президента Ильхама Алиева в Китай в апреле этого года межгосударственные отношения вышли на новый уровень. Также было подчеркнуто, что отмена визового режима между двумя странами способствовала расширению туристических связей.

AZAL начал регулярные рейсы в Пекин в декабре 2023 года. В 2024 году авиакомпания выполнила 104 рейса, перевезя более 28 тысяч пассажиров, а к сентябрю 2025 года - уже 110 рейсов туда и обратно, обслужив свыше 38 тысяч пассажиров.