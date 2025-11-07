Азербайджан и Китай обсудили участие китайских компаний в развитии транспортной системы Баку

Замминистра финансов Азербайджана Анар Каримов провел переговоры в Баку с делегациями Китайской корпорации страхования экспортных кредитов (Sinosure) и Китайской дорожной и мостовой корпорации (CRBC).

Как сообщили Report в Минфине, встреча была посвящена вопросам участия китайских компаний в формировании современной транспортной системы столицы и ее пригородов.

Анар Каримов отметил, что визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай в августе придал новый импульс развитию экономических и инвестиционных связей между двумя странами, а также партнерству в сфере инфраструктуры.

Он проинформировал китайскую сторону о проектах, реализуемых в рамках Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы, подчеркнув приоритет правительства в создании удобной, безопасной и экологически устойчивой транспортной системы, повышении качества общественного транспорта и развитии логистических связей в региональном масштабе.

Представители Sinosure и CRBC выразили заинтересованность в участии в этих проектах, а также в сотрудничестве в сфере инжиниринга, строительства, технического и финансового обеспечения транспортных инициатив.