Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Азербайджан и Китай обсудили участие китайских компаний в развитии транспортной системы Баку

    Инфраструктура
    • 07 ноября, 2025
    • 16:38
    Азербайджан и Китай обсудили участие китайских компаний в развитии транспортной системы Баку

    Замминистра финансов Азербайджана Анар Каримов провел переговоры в Баку с делегациями Китайской корпорации страхования экспортных кредитов (Sinosure) и Китайской дорожной и мостовой корпорации (CRBC).

    Как сообщили Report в Минфине, встреча была посвящена вопросам участия китайских компаний в формировании современной транспортной системы столицы и ее пригородов.

    Анар Каримов отметил, что визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай в августе придал новый импульс развитию экономических и инвестиционных связей между двумя странами, а также партнерству в сфере инфраструктуры.

    Он проинформировал китайскую сторону о проектах, реализуемых в рамках Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы, подчеркнув приоритет правительства в создании удобной, безопасной и экологически устойчивой транспортной системы, повышении качества общественного транспорта и развитии логистических связей в региональном масштабе.

    Представители Sinosure и CRBC выразили заинтересованность в участии в этих проектах, а также в сотрудничестве в сфере инжиниринга, строительства, технического и финансового обеспечения транспортных инициатив.

    Азербайджан Китай транспорт инфраструктура Баку инвестиции Минфин
    Фото
    Çin şirkətlərinin Bakının nəqliyyat sisteminin formalaşdırılmasında iştirakı müzakirə edilib

    Последние новости

    17:04

    Азербайджанский тиктокер арестован на 60 суток

    Происшествия
    17:03

    Объявлена программа визита Эрдогана в Азербайджан

    Внешняя политика
    16:58

    ЦБА выбрал страховщика

    Финансы
    16:54

    В Калифорнийском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    16:52

    Хикмет Гаджиев обсудил с делегацией НАТО мирный процесс на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    16:50

    МИД Казахстана: Присоединение к Авраамским соглашениям соответствует интересам страны

    В регионе
    16:50

    На освобожденных территориях проектируется более 3 тыс. км дорог

    Внутренняя политика
    16:49

    Госкомитет: Завершается проектирование 20 населенных пунктов в Карабахе и Восточном Зангезуре

    Внутренняя политика
    16:45

    В Дагестане при крушении вертолета погибли четыре человека

    В регионе
    Лента новостей