​Азербайджан и Казахстан подписали новое соглашение о сотрудничестве

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ По итогам прошедшего сегодня в Баку 12-го заседания азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству подписано межправительственное соглашение в сфере стандартизации.

Как сообщает Report, с азербайджанской стороны соглашение подписано председателем Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Рамизом Гасановым, с казахстанской стороны - послом Казахстана в Азербайджане Бейбитом Исабаевым.

Согласно договору, между странами будет проводиться обмен опытом в сфере стандартизации.