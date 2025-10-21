Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Азербайджан и Казахстан обсуждают создание новой Транскаспийской паромной системы для экспорта грузов

    Инфраструктура
    • 21 октября, 2025
    • 14:38
    Азербайджан и Казахстан обсуждают создание новой Транскаспийской паромной системы для экспорта грузов

    Азербайджан и Казахстан рассматривают создание новой Транскаспийской паромной системы для экспорта грузов.

    Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном брифинге в рамках визита азербайджанского лидера Ильхама Алиева.

    "В прошлом году объем грузоперевозок по маршруту вырос на 62% и составил 4,5 млн тонн. Показатели текущего года также обнадеживают: рост составил 2%. С зарубежными партнерами ведется работа по устранению "узких мест" и установлению единого долгосрочного тарифа вдоль коридора. Это повысит эффективность и обеспечит бесперебойность поставок, что позволит, как планируется, довести объем перевозок до 10 млн тонн", - отметил президент.

    Он также подчеркнул важность развития терминальных мощностей портов: Казахстан строит контейнерный хаб в Актау, а в порту Алят планируется строительство грузового терминала с участием зарубежных, в том числе китайских, партнеров.

    "В ходе переговоров обсуждена возможность создания новой Транскаспийской паромной системы для экспорта грузов", - добавил Токаев.

    Казахстан Азербайджан паромная система Касым-Жомарт Токаев Ильхам Алиев

