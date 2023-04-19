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Азербайджан и Израиль подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере морского транспорта

Азербайджан и Израиль подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере морского транспорта Государственное морское и портовое агентство (ADDLA) при Министерстве цифрового развития и транспорта намерен сотрудничать с Управлением судоходства и портов Министерства транспорта Израиля в области морского транспорта.
Инфраструктура
19 апреля 2023 г. 18:41
Азербайджан и Израиль подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере морского транспорта

Государственное морское и портовое агентство (ADDLA) при Министерстве цифрового развития и транспорта намерен сотрудничать с Управлением судоходства и портов Министерства транспорта Израиля в области морского транспорта.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, этот вопрос обсуждался на встрече председателя ADDLA Арифа Мамедова с директором Управления судоходства и портов Министерства транспорта Израиля Задоком Радекером.

В ходе встречи состоялся обмен мнением о внедрении Единого морского окна, обучения моряков, регулирования портов.

Кроме того, на встрече была достигнута договоренность о продолжении контактов для подписания между двумя странами меморандума о взаимопонимании в сфере морского транспорта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İsrail arasında dəniz nəqliyyatı sahəsində Anlaşma Memorandumu imzalanacaq

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