Азербайджан и Израиль подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере морского транспорта

Государственное морское и портовое агентство (ADDLA) при Министерстве цифрового развития и транспорта намерен сотрудничать с Управлением судоходства и портов Министерства транспорта Израиля в области морского транспорта.

Государственное морское и портовое агентство (ADDLA) при Министерстве цифрового развития и транспорта намерен сотрудничать с Управлением судоходства и портов Министерства транспорта Израиля в области морского транспорта.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, этот вопрос обсуждался на встрече председателя ADDLA Арифа Мамедова с директором Управления судоходства и портов Министерства транспорта Израиля Задоком Радекером.

В ходе встречи состоялся обмен мнением о внедрении Единого морского окна, обучения моряков, регулирования портов.

Кроме того, на встрече была достигнута договоренность о продолжении контактов для подписания между двумя странами меморандума о взаимопонимании в сфере морского транспорта.