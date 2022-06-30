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Азербайджан и Иран определили режим работы Аразского водохранилища

Азербайджан и Иран определили режим работы Аразского водохранилища Определен режим работы Аразского водохранилища, а также распределение воды между Азербайджаном и Ираном. Подготовлены соответствующие графики распределения по совместному использованию водных и энергетических ресурсов реки Араз и подписан протокол.
Инфраструктура
30 июня 2022 г. 14:20
Азербайджан и Иран определили режим работы Аразского водохранилища

Определен режим работы Аразского водохранилища, а также распределение воды между Азербайджаном и Ираном. Подготовлены соответствующие графики распределения по совместному использованию водных и энергетических ресурсов реки Араз и подписан протокол.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ОАО ”Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

Эти вопросы были обсуждены на 51-м заседании постоянной совместной комиссии Азербайджана и Ирана по использованию водных и энергетических ресурсов реки Араз. Встреча состоялась в иранском городе Тебриз.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Iran determine working regime of Araz reservoir  
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İran Araz su anbarının iş rejimini müəyyənləşdirib

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