Азербайджан и Иордания запускают прямое авиасообщение с июня

    Инфраструктура
    • 27 ноября, 2025
    • 16:10
    Азербайджан и Иордания обсудили план запуска регулярных авиарейсов по маршруту Баку–Амман–Баку с июня 2026 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, обсуждения состоялись в ходе встречи президента ЗАО Azerbaijan Airlines, входящего в AZCON Holding, Самирa Рзаева с генеральным секретарем и заместителем министра Туризма и древностей Иордании Язаном аль-Хадири, исполнительным директором по грузовым перевозкам авиакомпании Royal Jordanian Airlines Халидом Мухаммедом аль-Хавальде и послом Иорданского Хашимитского Королевства в Азербайджане Омаром аль-Нахаром.

    В ходе встречи, ставшей очередным конструктивным шагом в развитии сотрудничества между двумя странами в сфере гражданской авиации, были обсуждены вопросы расширения воздушного сообщения. Стороны рассмотрели план запуска регулярных рейсов по маршруту Баку–Амман–Баку, намеченный на июнь 2026 года.

    Данная инициатива будет способствовать более эффективному развитию авиационного сообщения, а также расширению сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией в сферах туризма, бизнеса и культуры.

    Отметим, что в период с июня по сентябрь текущего года по направлению Амман были выполнены регулярные чартерные рейсы, которыми воспользовались более 3 тысяч пассажиров.

