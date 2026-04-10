    Азербайджан и Грузия ускоряют внедрение системы e-permit для грузоперевозок

    • 10 апреля, 2026
    • 11:15
    Азербайджан и Грузия договорились об ускорении внедрения системы e-permit для электронного обмена разрешительными бланками.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Обсуждения прошли 8–9 апреля в Баку на заседании Смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам.

    Стороны условились с 1 мая создать совместную рабочую группу для реализации проекта. Также достигнуто соглашение о дополнительном обмене разрешениями на 2026 год. Для двусторонних и транзитных перевозок будет предоставлено 10 тыс. бланков, а для перевозок в третьи страны и обратно - 2,5 тыс. На 2027 год квота увеличена на 18% (до 65 тыс.) для двусторонних и транзитных перевозок и на 50% (до 7,5 тыс.) - для перевозок в/из третьих стран.

    По итогам заседания подписан соответствующий протокол.

    Отметим, что Азербайджан уже применяет систему e-permit с Турцией, Узбекистаном и Кыргызстаном, а с Казахстаном работы находятся на завершающей стадии.

    Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Смешанная комиссия по международным автомобильным перевозкам Система e-permit Международные грузоперевозки Грузия
    Azərbaycan və Gürcüstan "e-permit" sisteminin tətbiqi üzrə işləri sürətləndirir
    Azerbaijan, Georgia speed up e‑permit system implementation

    12:24

    Токаев: Выборы в Курултай Казахстана назначены на август

    В регионе
    12:23

    Активы страховщиков Азербайджана в 2025г выросли на 3,4%

    Финансы
    12:18

    Глава представительства: АБР может поддержать Азербайджан в развитии трансграничной инфраструктуры

    Инфраструктура
    12:14

    В порту Антверпена произошел разлив нефти

    Другие страны
    12:13

    Малейка Аббасзаде: Результаты выпускных экзаменов от 9 марта объявят после 25 апреля

    Наука и образование
    12:11

    В Азербайджане с начала года выдано около 30 охранных ордеров по фактам домашнего насилия

    Социальная защита
    12:07

    Hyundai отзывает почти 300 тыс. автомобилей из-за дефекта ремня безопасности

    Другие страны
    12:06
    Фото

    Армянская делегация прибыла в Азербайджан в рамках инициативы "Мост мира"

    Внешняя политика
    12:03

    Амра Сабик Эль-Райесс призвала к широкому внедрению ИИ в школах и университетах

    Наука и образование
    Лента новостей