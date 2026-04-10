Азербайджан и Грузия ускоряют внедрение системы e-permit для грузоперевозок

Азербайджан и Грузия договорились об ускорении внедрения системы e-permit для электронного обмена разрешительными бланками.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Обсуждения прошли 8–9 апреля в Баку на заседании Смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам.

Стороны условились с 1 мая создать совместную рабочую группу для реализации проекта. Также достигнуто соглашение о дополнительном обмене разрешениями на 2026 год. Для двусторонних и транзитных перевозок будет предоставлено 10 тыс. бланков, а для перевозок в третьи страны и обратно - 2,5 тыс. На 2027 год квота увеличена на 18% (до 65 тыс.) для двусторонних и транзитных перевозок и на 50% (до 7,5 тыс.) - для перевозок в/из третьих стран.

По итогам заседания подписан соответствующий протокол.

Отметим, что Азербайджан уже применяет систему e-permit с Турцией, Узбекистаном и Кыргызстаном, а с Казахстаном работы находятся на завершающей стадии.