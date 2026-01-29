Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Инфраструктура
    • 29 января, 2026
    • 14:29
    Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в ж/д сфере

    Азербайджан и Грузия обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в области железнодорожного транспорта.

    Как сообщает грузинское бюро Report, обсуждения состоялись на встрече председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшана Рустамова с заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Тамар Иоселиани и гендиректором АО "Грузинские железные дороги" Лашой Абашидзе.

    На встрече была подчеркнута важность повышения конкурентоспособности Среднего коридора и продолжения успешного сотрудничества между двумя странами в привлечении дополнительных грузов.

    Стороны отметили, что соглашение, подписанное между Грузинскими и Азербайджанскими железными дорогами, имеет большое значение для регионального экономического сотрудничества и развития железнодорожной инфраструктуры.

    Gürcüstan və Azərbaycan dəmir yolu sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azerbaijan, Georgia discuss rail transport cooperation
