Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в ж/д сфере

Азербайджан и Грузия обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в области железнодорожного транспорта.

Как сообщает грузинское бюро Report, обсуждения состоялись на встрече председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшана Рустамова с заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Тамар Иоселиани и гендиректором АО "Грузинские железные дороги" Лашой Абашидзе.

На встрече была подчеркнута важность повышения конкурентоспособности Среднего коридора и продолжения успешного сотрудничества между двумя странами в привлечении дополнительных грузов.

Стороны отметили, что соглашение, подписанное между Грузинскими и Азербайджанскими железными дорогами, имеет большое значение для регионального экономического сотрудничества и развития железнодорожной инфраструктуры.