Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в транспортной сфере

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнава.

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнава.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече в Стамбуле были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в различных транспортных сферах.

Отмечено, что скоординированное сотрудничество между двумя странами способствует процессу привлечения грузов в транспортный коридор Европа-Азия, что позволяет достичь положительного влияния на экономику стран.

В ходе обсуждений особое внимание было уделено проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Было отмечено, что своевременное завершение проекта имеет важное значение, и количество контейнеров, перевозимых по железной дороге, увеличилось.

Министры также обменялись мнениями по сотрудничеству в сфере коммуникаций, информационных технологий и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.