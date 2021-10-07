Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в транспортной сфере

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнава.
Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече в Стамбуле были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в различных транспортных сферах.
Отмечено, что скоординированное сотрудничество между двумя странами способствует процессу привлечения грузов в транспортный коридор Европа-Азия, что позволяет достичь положительного влияния на экономику стран.
В ходе обсуждений особое внимание было уделено проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Было отмечено, что своевременное завершение проекта имеет важное значение, и количество контейнеров, перевозимых по железной дороге, увеличилось.
Министры также обменялись мнениями по сотрудничеству в сфере коммуникаций, информационных технологий и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.