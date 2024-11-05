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Азербайджан и Египет обсудили сотрудничество в сфере градостроительства

Азербайджан и Египет обсудили сотрудничество в сфере градостроительства Азербайджан и Египет обсудили перспективы сотрудничества в области устойчивого градостроительства и инфраструктуры.
Инфраструктура
5 ноября 2024 г. 14:43
Азербайджан и Египет обсудили сотрудничество в сфере градостроительства

Азербайджан и Египет обсудили перспективы сотрудничества в области устойчивого градостроительства и инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

По его словам, обсуждения состоялись в рамках встречи с министром жилищного строительства, коммунального обслуживания и городских сообществ Египта Шерифом эль-Шербини в рамках 12-го Всемирного форума городов (WUF12).

"В ходе встречи мы выразили уверенность в том, что Азербайджан будет широко использовать опыт Египта в подготовке к WUF13, которая состоится в Баку в 2026 году", - говорится в публикации.

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