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    Азербайджан и Чехия обсудили расширение экономического сотрудничества

    Инфраструктура
    • 23 сентября, 2026
    • 10:40
    Азербайджан и Чехия обсудили расширение экономического сотрудничества

    Азербайджан и Чехия рассматривают возможности расширения сотрудничества в энергетике, транспорте, фармацевтике и сфере передачи технологий, а также реализации новых совместных проектов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, эти вопросы обсуждались на встрече заместителя министра Анара Ахундова с находящейся с визитом в Баку заместителем главы МИД Чехии Марией Чатардовой.

    Стороны отметили значительный потенциал для развития взаимодействия в энергетической и транспортной сферах, фармацевтике, передаче технологий и других направлениях.

    На встрече были рассмотрены текущее состояние азербайджано-чешских экономических связей и возможности их дальнейшего расширения.

    Участники также обменялись мнениями о проведении очередного заседания Смешанной комиссии между Азербайджаном и Чехией.

    Кроме того, обсуждались стимулирование взаимных инвестиций, укрепление контактов между деловыми кругами двух стран и реализация совместных проектов.

    Анар Ахундов Мария Чатардова Азербайджано-чешские отношения Министерство экономики Азербайджана
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    Azərbaycan Çexiya ilə iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsini müzakirə edib
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    Azerbaijan, Czech Republic discuss expanding economic ties

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