Азербайджан и Чехия обсудили расширение экономического сотрудничества

Азербайджан и Чехия рассматривают возможности расширения сотрудничества в энергетике, транспорте, фармацевтике и сфере передачи технологий, а также реализации новых совместных проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, эти вопросы обсуждались на встрече заместителя министра Анара Ахундова с находящейся с визитом в Баку заместителем главы МИД Чехии Марией Чатардовой.

Стороны отметили значительный потенциал для развития взаимодействия в энергетической и транспортной сферах, фармацевтике, передаче технологий и других направлениях.

На встрече были рассмотрены текущее состояние азербайджано-чешских экономических связей и возможности их дальнейшего расширения.

Участники также обменялись мнениями о проведении очередного заседания Смешанной комиссии между Азербайджаном и Чехией.

Кроме того, обсуждались стимулирование взаимных инвестиций, укрепление контактов между деловыми кругами двух стран и реализация совместных проектов.