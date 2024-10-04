Азербайджан и Афганистан обсудили сотрудничество в рамках маршрута Lapis Lazuli

Азербайджан и Афганистан обсудили сотрудничество в рамках маршрута Lapis Lazuli (Лазуритовый коридор).

Азербайджан и Афганистан обсудили сотрудничество в рамках маршрута Lapis Lazuli (Лазуритовый коридор).

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Обсудили с министром транспорта и гражданской авиации Афганистана Хамидуллой Ахундзаде возможности двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере транспорта, в том числе в рамках маршрута Lapis Lazuli. Изучили перспективы автомобильных перевозок из Афганистана по этому маршруту", - говорится в публикации.