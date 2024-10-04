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Азербайджан и Афганистан обсудили сотрудничество в рамках маршрута Lapis Lazuli

Азербайджан и Афганистан обсудили сотрудничество в рамках маршрута Lapis Lazuli Азербайджан и Афганистан обсудили сотрудничество в рамках маршрута Lapis Lazuli (Лазуритовый коридор).
Инфраструктура
4 октября 2024 г. 11:54
Азербайджан и Афганистан обсудили сотрудничество в рамках маршрута Lapis Lazuli

Азербайджан и Афганистан обсудили сотрудничество в рамках маршрута Lapis Lazuli (Лазуритовый коридор).

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Обсудили с министром транспорта и гражданской авиации Афганистана Хамидуллой Ахундзаде возможности двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере транспорта, в том числе в рамках маршрута Lapis Lazuli. Изучили перспективы автомобильных перевозок из Афганистана по этому маршруту", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Afghanistan mull collaboration on Lapis Lazuli route
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Əfqanıstan "Lapis Lazuri" marşrutu çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

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