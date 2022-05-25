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Азербайджан, Грузия и Казахстан будут выполнять совместные контейнерные перевозки в Европу

Азербайджан, Грузия и Казахстан будут выполнять совместные контейнерные перевозки в Европу GR Logistics, дочерняя компания АО "Грузинские железные дороги", будет осуществлять контейнерные перевозки фидерным судном из портов страны в Европу.
Инфраструктура
25 мая 2022 г. 11:58
Азербайджан, Грузия и Казахстан будут выполнять совместные контейнерные перевозки в Европу

GR Logistics, дочерняя компания АО "Грузинские железные дороги", будет осуществлять контейнерные перевозки фидерным судном из портов страны в Европу.

Об этом сообщает грузинское бюро Report.

Согласно информации, перевозки будут осуществляться совместно с ЗАО ” Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), ООО ADY Container, принадлежащим ЗАО ”Азербайджанские железные дороги“ и казахстанской KTZ Express.

Первое фидерное судно доставит 146 контейнеров из порта Поти в румынский порт Констанца. После погрузки в порту судно будет отправлено в Германию и Венгрию, а затем в другие города Европы.

Запуск фидерной линии между черноморскими портами поспособствует увеличению грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Направления контейнерных перевозок – Европа-Китай-Европа и Европа-Центральная Азия-Европа.

Фидерное судно будет осуществлять регулярные перевозки между портами Поти/Батуми и Констанца. Судно вместимостью 210 TEU будет курсировать 3 раза в месяц. Проект поддерживает компания Grampet (Румыния), входящая в консорциум Транскавказского международного транспортного маршрута. Компании Rail Cargo и Metrans также участвуют в контейнерных перевозках.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstan Avropaya konteyner daşımaları həyata keçirəcək

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