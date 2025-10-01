Азербайджан держит курс на экологичность и инновации в транспортной сфере

Азербайджан в ближайшие годы намерен трансформировать транспортную отрасль в более экологичную, интеллектуальную и устойчивую систему на основе современных технологий.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Фариз Алиев на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

По его словам, перед правительством, особенно перед Минцифры, стоят серьезные задачи, так как страна поставила амбициозную цель сократить выбросы парниковых газов на 35% к 2030 году.

"Это многомерный сектор, требующий удовлетворения потребностей и ожиданий различных заинтересованных сторон как на национальном, так и на международном уровне. Переход к устойчивому транспорту должен ускоряться за счет национальных усилий, партнерства многочисленных заинтересованных сторон и расширения международного сотрудничества", - сказал он.

Алиев добавил, что концепция устойчивости является одной из основных опор транспортной стратегии Азербайджане. "Мы признаем, что транспортный сектор является одним из основных источников выбросов углерода, и предпринимаем серьезные меры для решения этих проблем как на глобальном, так и на местном уровне. Для Азербайджана, который стремительно модернизирует свою экономику и инфраструктуру, цель ясна: преобразовать транспортный сектор в более чистую, умную и устойчивую систему, обеспечивая при этом эффективность, инклюзивность и устойчивость", - подытожил представитель ведомства.