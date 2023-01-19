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"Азераэронавигация" вошла в топ-5 лучших провайдеров аэронавигационного обслуживания мира

"Азераэронавигация" вошла в топ-5 лучших провайдеров аэронавигационного обслуживания мира Управление воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS) ЗАО AZAL признано одним из надежных провайдеров аэронавигационного обслуживания в мире в номинации CANSO Global Safety Achievement Award 2022 (За глобальные достижения в области безопасности полет
Инфраструктура
19 января 2023 г. 16:50
Азераэронавигация вошла в топ-5 лучших провайдеров аэронавигационного обслуживания мира

Управление воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS) ЗАО AZAL признано одним из надежных провайдеров аэронавигационного обслуживания в мире в номинации CANSO Global Safety Achievement Award 2022 (За глобальные достижения в области безопасности полетов 2022).

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

CANSO – Международная организация провайдеров аэронавигационного обслуживания (Civil Air Navigation Services Organization). Азербайджан является членом CANSO с 2005 года.

В данной номинации CANSO топ-5 лучшими провайдерами аэронавигационного обслуживания мира признаны - Федеральное управление гражданской авиации США FAA, Управление воздушным движением "Азераэронавигация" AZANS , аэронавигационные службы Аргентины EANA S.E, Таиланда AEROTHAI и Новой Зеландии Aeropath Ltd.

"С гордостью могу отметить, что безопасность организации воздушного движения продолжает оставаться столь же профессиональной и сфокусированной на результате", - отметил председатель Постоянного комитета CANSO по обеспечению безопасности полетов Осман Саафан.

Деятельность AZANS высоко оценена международной организацией за значительный вклад в обеспечение безопасности полетов в 2022 году на национальном, региональном и глобальном уровнях. УВД "Азераэронавигация" сыграло важную роль в обеспечении эффективной организации безопасного и надежного воздушного коридора для европейских перевозчиков после событий в регионе.

Воздушное пространство Азербайджана становится все более привлекательным для иностранных авиакомпаний из-за высокого уровня предоставляемого аэронавигационного обслуживания, а также пересечения в нем основных воздушных трасс, соединяющих европейский и азиатский регионы. AZANS предпринял своевременные меры, благодаря которым авиакомпании, выполняющие рейсы из Европы в Азию, смогли в кратчайшие сроки адаптироваться к обходным маршрутам и кризисным обстоятельствам в регионе.

Отметим, что в последние годы возросла роль воздушного пространства Азербайджана, как транзитного государства. Так, средний темп роста транзитных перевозок в воздушном пространстве над территорией составил 134,1%, достигая в пиковые месяцы 260%. Сегодня за месяц в воздушном пространстве Азербайджана осуществляется примерно 12 тысяч транзитных пролетов. Развитие логистики Среднего коридора, проходящего по территории Азербайджана, в течение последних двух лет также поддерживается на высоком международном уровне.

Стоит также отметить, что AZANS в 2022 году обеспечило безопасность воздушных судов иностранных авиакомпаний, терпящих бедствие в воздушном пространстве Азербайджана или в соседних районах полетной информации (РПИ), и их успешную аварийную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Так, крупным пассажирским авиалайнерам иностранных авиакомпаний, включая и самые вместительные в мире самолеты Airbus 380, подавшие сигналы бедствия из-за технических неполадок на борту или в связи с ухудшением погодных условий в пункте назначения, были оказаны аэронавигационное обеспечение и безопасная посадка.

AZANS, развивая сеть маршрутов и повышая их эффективность и экологическую безопасность, прилагает все усилия для того, чтобы Азербайджан стал связующим узлом для воздушных потоков из Европы в Азию и обратно.

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