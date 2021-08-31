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AZANS избран в состав судейской коллегии международной премии Maverick Awards 2021

AZANS избран в состав судейской коллегии международной премии Maverick Awards 2021 Управление воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS) при ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" избрано в состав судейской коллегии международной премии Maverick Awards 2021. Премия, основанная международной организацией провайдеров аэронавигационного обес
Инфраструктура
31 августа 2021 г. 18:00
AZANS избран в состав судейской коллегии международной премии Maverick Awards 2021

Управление воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS) при ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" вошло в состав судейской коллегии международной премии Maverick Awards 2021. Премия, основанная международной организацией провайдеров аэронавигационного обеспечения CANSO, вручается за достижения в области аэронавигации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Международная премия Maverick Awards 2021 в области аэронавигации CANSO присуждается за выдающиеся достижения, успехи, инновации, а также за устойчивое развитие в сфере аэронавигации и организации воздушного движения (ОрВД).

Так, на основании баллов, выставленных судьями по категориям, конкурсные работы в каждой номинации ранжируются от наивысшей до наименьшей оценки. По завершении конкурса судьи определят победителей премии Maverick Awards 2021.

Данная премия – это своеобразная платформа для демонстрации новых ярких идей, признающая позитивный вклад в окружающую среду и способствующая совершенствованию всей авиационной отрасли и сферы ОрВД.

Премия представлена в трех номинациях:
• Награда за сотрудничество;
• Награда за инновации;
• Награда за устойчивое развитие.

Процесс судейства и отбора претендентов по номинациям осуществляется Судейской коллегией Maverick Awards на основе открытых и прозрачных критериев.

В Судейскую коллегию принимают представителей ассоциации Air Traffic Control Association (ATCA) и Civil Air Navigation Services Organization (CANSO). Это известные лидеры из числа поставщиков аэронавигационного обслуживания, авиационной отрасли и научных кругов, обладающие широким спектром знаний и опыта.

Отметим, что ATCA и CANSO тщательно подходят к процессу отбора кандидатов для формирования команды независимых и беспристрастных судей.

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Версия на азербайджанском языке AZANS "Maverick Awards 2021" beynəlxalq mükafatının münsiflər heyətinə seçilib

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