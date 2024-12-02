AZAL запустил скидочную акцию Cyber Monday

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL продолжает радовать своих пассажиров специальными предложениями.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL продолжает радовать своих пассажиров специальными предложениями.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, авиакомпания запустила скидочную акцию Cyber Monday.

Сегодня пассажиры могут приобрести авиабилеты со скидкой 30% на все регулярные международные рейсы AZAL. Для того чтобы воспользоваться скидкой, достаточно ввести промокод CM2024 в специальное поле при покупке билета на сайте авиакомпании azal.az или в мобильном приложении.

Предложение доступно на рейсах AZAL, выполняемых с 11 января по 30 апреля 2025 года.

Отметим, что акция действительна на всех классах регулярных международных рейсов, но не применяется к налогам и сборам. Предложение не действует в пиковые периоды, а также на кодшеринговых, чартерных и внутренних рейсах. Количество билетов по сниженной цене ограничено.

В рамках акции Cyber Monday скидочные авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az или через мобильное приложение. Мобильное приложение AZAL можно скачать по ссылке: https://bit.ly/azal-app .

"Желаем приятных полетов и незабываемых путешествий с AZAL", - говорится в заявлении компании.