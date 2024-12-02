О нас

AZAL запустил скидочную акцию Cyber Monday

AZAL запустил скидочную акцию Cyber Monday Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL продолжает радовать своих пассажиров специальными предложениями.
Инфраструктура
2 декабря 2024 г. 09:56
AZAL запустил скидочную акцию Cyber Monday

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL продолжает радовать своих пассажиров специальными предложениями.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, авиакомпания запустила скидочную акцию Cyber Monday.

Сегодня пассажиры могут приобрести авиабилеты со скидкой 30% на все регулярные международные рейсы AZAL. Для того чтобы воспользоваться скидкой, достаточно ввести промокод CM2024 в специальное поле при покупке билета на сайте авиакомпании azal.az или в мобильном приложении.

Предложение доступно на рейсах AZAL, выполняемых с 11 января по 30 апреля 2025 года.

Отметим, что акция действительна на всех классах регулярных международных рейсов, но не применяется к налогам и сборам. Предложение не действует в пиковые периоды, а также на кодшеринговых, чартерных и внутренних рейсах. Количество билетов по сниженной цене ограничено.

В рамках акции Cyber Monday скидочные авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az или через мобильное приложение. Мобильное приложение AZAL можно скачать по ссылке: https://bit.ly/azal-app.

"Желаем приятных полетов и незабываемых путешествий с AZAL", - говорится в заявлении компании.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке AZAL continues to offer discounts with Cyber Monday campaign
Версия на азербайджанском языке AZAL "Cyber Monday" kampaniyası ilə endirimlərə davam edir

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
1 декабря 2024 г. 09:04
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
29 ноября 2024 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi