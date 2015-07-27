​АЗАЛ прокомментировал запрет на провоз ноутбуков в самолетах

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ICAO), при прохождении предполетного досмотра, электронные приборы, в том числе ноутбук, необходимо достать из ручной клади и положить на сканер отдельно. Об этом сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

"В целях безопасности также необходимо включить электронные приборы. Сообщаем, что никаких новых запретов на провоз ноутбуков не вводилось", - заявили в компании.

По информации, предполетный досмотр в международных аэропортах Азербайджана проводится в строгом соответствии с национальными законодательными актами.

Отметим, что в республиканских СМИ распространилась информация о введении компанией АЗАЛ запрета на провоз ноутбуков на авиарейсах Баку-Нахчыван.