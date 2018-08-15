 Наверх
    Закрыть фоторежим

    AZAL восстановит рейсы по маршруту Баку-Тбилиси-Баку

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ С 28 октября 2018 года "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) возобновляют перелеты по маршруту Баку-Тбилиси-Баку. 

    Как сообщили Report в AZAL, рейсы AZAL будут выполняться по классической схеме перевозки, включающую бесплатный провоз багажа, ручной клади и питание на борту.

    Рейсы AZAL J2-223/J2-224 будут выполняться по вторникам и воскресеньям на самолетах Airbus A319/A320. Вылеты будут осуществляться через Терминал 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

    "Классические" рейсы AZAL позволят пассажирам удобнее планировать транзитные полеты в другие города маршрутной сети нациального авиаперевозчика, а также создадут возможность деловым людям покупать места в бизнес-классе, который, как правило, не предусмотрен в лоукостерах.

    Отметим, что с сентября 2017 года рейсы по данному маршруту выполнялись только низкобюджетной авиакомпанией Buta Airways, которая является структурным подразделением ЗАО "AZAL".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi