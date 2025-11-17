Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    AZAL вносит изменения в правила использования пауэрбанков

    Инфраструктура
    • 17 ноября, 2025
    • 12:31
    AZAL вносит изменения в правила использования пауэрбанков

    С 20 ноября Azerbaijan Airlines (AZAL) вводит новые правила, регулирующие перевозку внешних аккумуляторов (пауэрбанков) на борту своих воздушных судов.

    Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, в целях обеспечения максимальной безопасности полетов использование пауэрбанков для зарядки устройств в салоне самолета будет запрещено.

    Данная мера направлена на минимизацию рисков, связанных с устройствами на литий-ионных батареях. Безопасность пассажиров и экипажа является для AZAL приоритетом, и обновленные требования полностью соответствуют международным рекомендациям гражданской авиации.

    Согласно обновленным нормам:

    • запрещается использование внешних аккумуляторов на борту;

    • не разрешается подключать пауэрбанки к бортовой сети самолета;

    • запрещается хранение пауэрбанков на верхних багажных полках - они должны находиться при пассажире, в зоне быстрого доступа экипажа;

    • допускается провоз только одного пауэрбанка мощностью менее 100 ватт-часов; устройство должно иметь заводскую маркировку, подтверждающую его номинальную мощность.

    Порядок перевозки пауэрбанков определяется их емкостью и следует международным стандартам. Устройства мощностью до 100 ватт-часов разрешены к перевозке в ручной клади. Аккумуляторы от 100 до 160 ватт-часов допускаются только при предварительном согласовании с авиакомпанией. Напомним, что перевозка таких устройств в зарегистрированном багаже не допускается.

    Пассажирам рекомендуется обращать внимание на признаки возможной неисправности - перегрев, деформацию корпуса или появление запаха - и немедленно уведомлять об этом экипаж.

    AZAL аккумуляторы
    AZAL şarj cihazlarından istifadə qaydalarına dəyişiklik edir

    Последние новости

    13:04

    Экс-премьера Бангладеш приговорили к смертной казни

    Другие страны
    13:04

    Эдлам Йемеру: Выбор Баку для WUF13 - результат строгого конкурентного отбора

    Внешняя политика
    13:03

    Президент Украины прибыл во Францию

    В регионе
    13:02

    Джаббаров обсудил с Куюнджич диверсификацию партнерства Азербайджана с ЕС

    Бизнес
    13:02

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта природного газа более чем на 8%

    Энергетика
    13:00

    РКК вывела силы из приграничного с Турцией района Ирака

    Другие страны
    12:58

    Стоимость перевозок по ТМТМ продолжает снижаться третий месяц подряд

    Инфраструктура
    12:53

    Адиль Мамедов: Операционная компания WUF13 в марте 2026 года передаст ООН площадку для проведения форума

    Внешняя политика
    12:51

    Президент: Сфера коммуникационных технологий стала ведущей силой в ненефтяной экономике

    ИКТ
    Лента новостей