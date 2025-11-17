İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    AZAL şarj cihazlarından istifadə qaydalarına dəyişiklik edir

    İnfrastruktur
    • 17 noyabr, 2025
    • 11:59
    AZAL şarj cihazlarından istifadə qaydalarına dəyişiklik edir

    Noyabrın 20-dən "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) hava nəqliyyatında portativ şarj cihazlarının ("powerbank") daşınması və istifadəsinə dair yeni qaydalar tətbiq edəcək.

    "Report" AZAL-a istinadə xəbər verir ki, uçuşların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə təyyarə salonunda smartfonların xarici şarj cihazları ilə doldurulması qadağan olunur.

    Bu qərar litium-ion batareyalarla işləyən cihazların yarada biləcəyi mümkün risklərin minimuma endirilməsinə xidmət edir. Sərnişinlərin və ekipaj üzvlərinin təhlükəsizliyi AZAL üçün hər zaman prioritetdir və yenilənmiş tələblər beynəlxalq mülki aviasiya qaydalarına tam uyğunlaşdırılıb.

    Yeni qaydalara əsasən:

    • Təyyarə salonunda portativ şarj cihazlarından istifadə qadağandır;

    • Şarj cihazlarını təyyarənin enerji şəbəkəsinə qoşmaq olmaz;

    • Şarj cihazlarını yuxarı baqaj rəflərində saxlamaq qadağandır - onlar sərnişinin yanında, ekipajın operativ müdaxilə edə biləcəyi yerdə olmalıdır;

    • Yalnız zavod markalaması olan, nominal tutumu 100 vat/saatadək bir ədəd portativ şarj cihazının daşınmasına icazə verilir.

    Şarj cihazlarının daşınma qaydası onların enerji tutumuna uyğun olaraq beynəlxalq standartlara əsasən müəyyən edilir. Tutumu 100 vat/saatadək olan cihazların əl yükündə daşınmasına icazə verilir. 100-160 vat/saat tutumlu akkumulyatorlar isə yalnız aviaşirkətin əvvəlcədən verilmiş razılığı ilə daşına bilər. Bu kateqoriyaya aid cihazların qeydiyyatdan keçirilmiş baqajda daşınması qəti qadağandır.

    Sərnişinlərə tövsiyə olunub ki, portativ şarj cihazlarında nasazlıq əlamətləri (həddindən artıq qızma, korpusun deformasiyası və ya kənar qoxu) müşahidə etdikdə dərhal ekipaj üzvlərinə məlumat versinlər.

    AZAL şarj
    AZAL вносит изменения в правила использования пауэрбанков

    Son xəbərlər

    12:36

    Azərbaycan avtomobil idxalına çəkdiyi xərci 21 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    12:35

    Azərbaycan təbii qaz ixracından qazancını 8 %-dən çox artırıb

    Energetika
    12:34

    Sabirabadda 17 yaşlı qız üçün yenidən toy keçiriləcəyinə dair iddialara aydınlıq gətirilib

    Hadisə
    12:32

    Xaricdə yaşayan Gürcüstan vətəndaşları parlament seçkilərində yalnız ölkə daxilində səs verə biləcəklər

    Region
    12:31
    Foto

    İrandan Azərbaycana PUA vasitəsilə narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    12:29

    Son iki həftədə 2 800 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    12:29

    Azərbaycanda "Texniki xidmətin nəticəsinə dair akt"ın yeni forması təsdiqlənib

    Energetika
    12:28

    TBNM vasitəsilə konteyner daşımaları ucuzlaşıb

    İnfrastruktur
    12:27

    Xarkovda Rusiyanın zərbələri nəticəsində 4 nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti