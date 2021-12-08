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AZAL вдвое увеличит количество рейсов Баку-Дубай

AZAL вдвое увеличит количество рейсов Баку-Дубай ЗАО "Азербайджанские авиалинии" организовали в Дубае мероприятие для туристических агентов.
Инфраструктура
8 декабря 2021 г. 18:07
AZAL вдвое увеличит количество рейсов Баку-Дубай

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" организовали в Дубае мероприятие для туристических агентов.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, мероприятие было посвящено возобновлению ежедневных рейсов после пандемии COVID-19 по маршруту Баку-Дубай.

Организатором мероприятия выступила Aviareps - ведущая управляющая компания мира, работающая в сфере авиаперевозок и туризма.

Со вступительной речью на мероприятии выступил вице-президент Aviareps по Ближнему Востоку Глен Джонстон (Glenn Johnston), кратко рассказавший об основных направлениях деятельности авиакомпании и об Азербайджане.

Презентацию AZAL в рамках мероприятия провела заместитель руководителя Управления маркетинга, коммерции и производства авиакомпании Фатима Гаджизаде. По ее словам, в настоящее время специальные рейсы между Баку и Дубаем выполняются на ежедневной основе. В ближайшее время планируется увеличить число авиарейсов между двумя городами до двух раз в день.

Авиакомпания намерена вернуть на этот маршрут широкофюзеляжные самолеты для обеспечения еще более удобных и комфортных перелетов, а также множества предложений на туристическом рынке.

Туристические возможности Азербайджана были представлены в презентации специалиста по внутреннему туризму Silk Row Travel Арзу Гулиевой.

Дубай - один из самых популярных направлений маршрутной сети "Азербайджанских авиалиний". Тысячи туристов из Азербайджана ежегодно посещают крупнейший город ОАЭ. В настоящее время здесь продолжается всемирная выставка EXPO-2020, на которой представлены павильоны из 192 стран.

Большой интерес к Азербайджану также проявляется и туристами из стран Персидского залива, многие из которых путешествуют в Баку транзитом через международные аэропорты Дубая.

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Версия на английском языке ФотоAZAL to double frequency of Baku-Dubai flights 
Версия на азербайджанском языке ФотоAZAL Bakı-Dubay reyslərinin sayını 2 dəfə artıracaq

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