AZAL увеличивает число рейсов Баку-Москва

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) увеличивает число регулярных рейсов из Баку в московский аэропорт "Внуково". С марта 2017 года из Международного аэропорта Гейдар Алиев во "Внуково" ежедневно будут выполняться два рейса в день. Об этом сообщили Report в пресс-службе AZAL.

Соответствующее соглашение подписали 29 ноября в Москве вице-президент авиакомпании AZAL Эльдар Гаджиев и генеральный директор аэропорта "Внуково" Василий Александров.

Вылет из Международного аэропорта Гейдар Алиев в 08:00 утра и 16:30, прибытие в Москву - в 10:10 и 18:40 по местному времени. Вылет из "Внуково" - в 11:10 и 19:40 по местному времени, прилет в Баку - в 15:00 и 23:30 по бакинскому времени.

Рейсы в Москву осуществляются под бюджетным брендом AZALJET на комфортабельных лайнерах Airbus A319.

В настоящее время Азербайджанские авиалинии совершают регулярные рейсы в четыре российских города. Помимо "Внуково", AZALJET выполняет рейсы в московский аэропорт "Домодедово", Санкт-Петербург ("Пулково"), Казань и Минеральные воды. Действует также регулярный рейс из Гянджи в Санкт-Петербург.