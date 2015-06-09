​AZAL снизил стоимость билетов на 50% для граждан, приезжающих на I Европейские игры

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) объявляет о начале специальной акции для граждан иностранных государств, прошедших аккредитацию на первых Европейских играх, которые пройдут с 12 по 28 июня в Баку.

Предъявив аккредитационный пропуск (бейдж) на первые Европейские игры, граждане иностранных государств до конца 2015 года могут приобретать билеты на рейсы авиакомпании AZAL по всему миру с 50-процентной скидкой. Предлагаем нашим гостям сохранить аккредитационные карточки и воспользоваться предоставленной возможностью вновь посетить Азербайджан.

Ежегодно более 16 тысяч международных рейсов совершаются из Азербайджана в 38 стран по всему миру.

Помимо пяти городов Азербайджана (Баку, Гянджа, Лянкяран, Нахчыван и Сумгайыт), AZAL имеет офисы и представительства таких городах мира, как Лондон (Великобритания), Париж (Франция), Берлин и Франкфурт (Германия), Милан и Рим (Италия), Барселона (Испания), Прага (Чехия), Нью-Йорк (США), Пекин (Китай), Сеул (Корея), Анкара и Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ), Тегеран и Тебриз (Иран), Тель-Авив (Израиль), Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь и Ростов-на-Дону (Россия), Минск (Беларусь), Киев (Украина), Актау (Казахстан), Тбилиси (Грузия) и Бишкек (Киргизия).

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" является официальным спонсором первых Европейских игр.