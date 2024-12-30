AZAL: Ряд запланированных рейсов по маршруту Баку-Нахчыван задерживается

Рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines, запланированные по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий (густой туман) в районе Международного аэропорта в Нахчыване.

Рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines, запланированные по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий (густой туман) в районе Международного аэропорта в Нахчыване.

Об этом Report сообщили в пресс-службе AZAL.

Пассажиров задержанных рейсов оперативно информируют посредством колцентра авиакомпании.

Выполнение рейсов будет возобновлено сразу после улучшения погодных условий в районе аэропорта в Нахчыване.

Согласно правилам авиакомпании, при необходимости пассажиры задержанных рейсов, ожидающие вылета в аэропорту, будут обеспечены всем необходимым.

Для получения дополнительной информации пассажиры могут обратиться в колцентр по электронной почте [email protected] или через WhatsApp по номеру +994(55) 204 65 54.