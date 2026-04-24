    AZAL: Рекомендуем отправляющимся в Нахчыван приобретать билеты заранее

    "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) рекомендуют пассажирам, планирующим поездки в Нахчыван в период праздничных и выходных дней в мае 2026 года, заблаговременно приобретать авиабилеты в связи с ожидаемым повышенным спросом.

    Об этом сообщили Report в AZAL.

    Отмечено, что в настоящее время по маршруту Баку-Нахчыван-Баку ежедневно выполняется до восьми регулярных рейсов в одном направлении (до 16 рейсов в обоих направлениях).

    Для удовлетворения повышенного спроса в периоды 9-11 мая и 27-31 мая 2026 года AZAL планирует дополнительно выполнять от пяти до десяти рейсов в сутки по маршруту Баку-Нахчыван-Баку (от 10 до 20 рейсов в обоих направлениях) - в зависимости от спроса и операционной необходимости.

    Дополнительные рейсы позволят обеспечить доступность перевозок в период повышенного пассажиропотока и предоставить пассажирам больше возможностей для удобного планирования поездок. Раннее бронирование, в свою очередь, способствует более комфортному планированию путешествий, а также позволяет авиакомпании эффективно организовывать перевозки в периоды пикового спроса.

    Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах AZAL.

    Азербайджанские авиалинии (AZAL) Нахчыван
    AZAL: Naxçıvana səfər planlaşdıran sərnişinlərə biletləri əvvəlcədən əldə etməyi tövsiyə edirik
    AZAL advises early ticket purchases for May travel to Nakhchivan

