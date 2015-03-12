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    ​АЗАЛ проводит новую скидочную акцию

    Продажа авиабилетов продлится до 4 апреля

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ) проводит в новом сезоне специальную весеннюю акцию.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗАЛ, продажа авиабилетов по скидочным ценам продлится c 15-го марта по 4-ое апреля, а полеты будут осуществлены с 4-го апреля по 5-ое мая.

    Отметим, что авиабилеты не подлежат возврату и обмену, "mile" баллы по этим классам не добавляются к счету, максимальный срок пребывания составляет 1 месяц, сборы и налоги входят в оплату.

    Баку-Рим-Баку 359 Евро
    Баку-Милан-Баку 349 Евро
    Баку-Париж-Баку 369 Евро
    Баку-Прага-Баку 349 Евро
    Баку-Лондон-Баку 389 Евро
    Лондон-Баку-Лондон 339 Фунт стерлингов
    Баку-Стамбул-Баку 209 Евро
    Баку-Пекин-Баку 369 Евро
    Баку-Тель-Авив-Баку 339 Евро
    Баку-Анкара-Баку 269 Евро
    Баку-Актау-Баку 189 Евро
    Баку-Тегеран-Баку 179 Евро
    Баку-Дубай-Баку 239 Евро
    Баку-Киев-Баку 299 Евро
    Киев-Баку-Киев 349 долларов США
    Баку-Минск-Баку 259 Евро
    Баку-Минводы-Баку 179 Евро
    Баку-Казань 149 Евро
    Казань-Баку 119 Евро
    Баку-Пермь 169 Евро
    Пермь-Баку 139 Евро
    Баку-Санкт-Петербург 139 Евро
    Санкт-Петербург-Баку 119 Евро
    Гянджа-Санкт-Петербург 139 Евро
    Санкт-Петербург-Гянджа 119 Евро
    Баку-Москва 149 Евро
    Москва-Баку 119 Евро
    Баку-Екатеринбург 149 Евро
    Екатеринбург-Баку 119 Евро
    Баку-Красноярск 169 Евро
    Красноярск-Баку 139 Евро
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