​АЗАЛ проводит новую скидочную акцию

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ) проводит в новом сезоне специальную весеннюю акцию.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗАЛ, продажа авиабилетов по скидочным ценам продлится c 15-го марта по 4-ое апреля, а полеты будут осуществлены с 4-го апреля по 5-ое мая.

Отметим, что авиабилеты не подлежат возврату и обмену, "mile" баллы по этим классам не добавляются к счету, максимальный срок пребывания составляет 1 месяц, сборы и налоги входят в оплату.