​АЗАЛ проводит новую скидочную акцию

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ) проводит в новом сезоне специальную весеннюю акцию.
Как сообщает Report со ссылкой на АЗАЛ, продажа авиабилетов по скидочным ценам продлится c 15-го марта по 4-ое апреля, а полеты будут осуществлены с 4-го апреля по 5-ое мая.
Отметим, что авиабилеты не подлежат возврату и обмену, "mile" баллы по этим классам не добавляются к счету, максимальный срок пребывания составляет 1 месяц, сборы и налоги входят в оплату.
|Баку-Рим-Баку
|359 Евро
|Баку-Милан-Баку
|349 Евро
|Баку-Париж-Баку
|369 Евро
|Баку-Прага-Баку
|349 Евро
|Баку-Лондон-Баку
|389 Евро
|Лондон-Баку-Лондон
|339 Фунт стерлингов
|Баку-Стамбул-Баку
|209 Евро
|Баку-Пекин-Баку
|369 Евро
|Баку-Тель-Авив-Баку
|339 Евро
|Баку-Анкара-Баку
|269 Евро
|Баку-Актау-Баку
|189 Евро
|Баку-Тегеран-Баку
|179 Евро
|Баку-Дубай-Баку
|239 Евро
|Баку-Киев-Баку
|299 Евро
|Киев-Баку-Киев
|349 долларов США
|Баку-Минск-Баку
|259 Евро
|Баку-Минводы-Баку
|179 Евро
|Баку-Казань
|149 Евро
|Казань-Баку
|119 Евро
|Баку-Пермь
|169 Евро
|Пермь-Баку
|139 Евро
|Баку-Санкт-Петербург
|139 Евро
|Санкт-Петербург-Баку
|119 Евро
|Гянджа-Санкт-Петербург
|139 Евро
|Санкт-Петербург-Гянджа
|119 Евро
|Баку-Москва
|149 Евро
|Москва-Баку
|119 Евро
|Баку-Екатеринбург
|149 Евро
|Екатеринбург-Баку
|119 Евро
|Баку-Красноярск
|169 Евро
|Красноярск-Баку
|139 Евро
Şahnaz ƏhmədovaАвтор новости
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