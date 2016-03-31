​AZAL проводит акцию для ветеранов по случаю 9 мая

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) объявило о начале новой акции, приуроченной к 9 мая – Дню победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили Report в пресс-службе AZAL, в рамках акции герои Советского Союза и награжденные Орденом Славы 3-х степеней, участники и инвалиды Великой Отечественной войны I, II и III групп, вдовы военнослужащих, раненых, контуженых и погибших участников Великой Отечественной войны смогут получить бесплатный билет в любом направлении маршрутной сети AZAL. В рамках акции, бесплатный билет предусмотрен также и для одного сопровождающего пассажира.

Оформление билетов в рамках акции проводится с 11 апреля 2016 года. Даты вылета с 3 по 12 мая, дата обратного билета остается на усмотрение самих пассажиров.

Ветераны могут оформить авиабилеты в кассах AZAL, а также в представительствах авиакомпании на территории иностранных государств. Для приобретения социального авиабилета необходимо предъявить документ, подтверждающий принадлежность к категории ветеранов Великой Отечественной войны.