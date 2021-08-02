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AZAL призывает пассажиров детально ознакомиться с правилами перевозок

AZAL призывает пассажиров детально ознакомиться с правилами перевозок AZAL призывает пассажиров внимательно ознакомиться с информацией о временных правилах пассажирских перевозок воздушным транспортом и изменениями, внесенными в них.
Инфраструктура
2 августа 2021 г. 14:13
AZAL призывает пассажиров детально ознакомиться с правилами перевозок

AZAL призывает пассажиров внимательно ознакомиться с информацией о временных правилах пассажирских перевозок воздушным транспортом и изменениями, внесенными в них.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Правила представлены в документе Кабинета министров Азербайджана "О временных правилах по организации полетов и пассажироперевозок воздушным транспортом в Азербайджане в период пандемии коронавируса (COVID-19)".

Чтобы уверенно спланировать перелет в условиях ограничительных мер, всем пассажирам перед поездкой рекомендуется детально изучить действующие правила и требования въезда в страну назначения. В связи с ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции, во многих странах продолжают действовать карантинные ограничения для путешественников.

Прибывающие в Азербайджан пассажиры могут ознакомиться с правилами въезда в страну на официальном сайте авиакомпании по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan.

Результаты ПЦР-теста, проведенного в течение 72 часов до вылета, необходимы при возвращении в страну из заграницы, независимо от наличия у пассажира паспорта COVID-19 (документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или наличие иммунитета после выздоровления от коронавируса). Для детей в возрасте до 1 года документ, подтверждающий негативный результат ПЦР-теста на COVID-19, не требуется.

AZAL также рекомендует всем пассажирам прибывать в аэропорт за три часа до вылета для заблаговременного прохождения всех формальностей, введенных в связи с пандемией.

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Версия на азербайджанском языке AZAL sərnişinləri sərnişindaşıma qaydalarıyla diqqətlə tanış olmağa çağırıb

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