AZAL признан одним из лучших авиаперевозчиков, совершающих рейсы в Россию

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджанские авиалинии" признаны одним из лучших авиаперевозчиков, совершающих рейсы в Россию.
Как сообщает Report, об этом говорится в составленном Forbes рейтинге.
Азербайджанский авиаперевозчик занял в списке восьмое место.
Самой лучшей авиакомпанией, совершающей полеты в Россию, признана "Emirates". Далее идут "Белавия" и польская компания LOT.
Подобный список издание составило впервые. Перечень основан на соотношении цена/качество услуг.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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