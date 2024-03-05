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AZAL предлагает скидки на авиабилеты в Алматы и Астану

AZAL предлагает скидки на авиабилеты в Алматы и Астану Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) в преддверии праздника Новруз запускает очередную скидочную акцию.
Инфраструктура
5 марта 2024 г. 10:14
AZAL предлагает скидки на авиабилеты в Алматы и Астану

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) в преддверии праздника Новруз запускает очередную скидочную акцию.

Об это Report сообщает со ссылкой на AZAL.

Во второй предпраздничный вторник "Од чершембеси" ("Вторник огня"), авиакомпания предлагает сниженные цены на авиабилеты в Алматы и Астану.

Специальные цены предоставляются на авиабилеты, приобретенные 5 марта, и распространяются на перелеты с 1 апреля по 31 мая текущего года за исключением пиковых периодов.

При путешествии в Астану авиабилеты доступны за 169 манатов в одну сторону и 338 манатов туда и обратно. По направлению Алматы авиабилеты можно приобрести за 239 манатов в одну сторону и 399 манатов туда и обратно.

Цены на авиабилеты по указанным направлениям включают аэропортовские сборы. Количество скидочных авиабилетов ограничено.

Стоимость билетов не включает багаж, но предусмотрена возможность перевозки ручной клади до 10 кг.

Билеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

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Версия на английском языке AZAL offers discounts on flights to Almaty and Astana
Версия на азербайджанском языке AZAL Od çərşənbəsində Almatı və Astanaya aviabiletlərə endirim təklif edir

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