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    AZAL пополнила авиапарк пятым по счету лайнером в этом году

    Инфраструктура
    • 01 октября, 2026
    • 16:52
    AZAL пополнила авиапарк пятым по счету лайнером в этом году

    ЗАО "Азербайджанские авиалинии" пополнила свой авиапарк очередным самолетом нового поколения Airbus A321neo.

    Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, это второй "A321neo" и пятое воздушное судно, добавленное авиакомпанией в свой авиапарк в текущем году.

    С вводом нового воздушного судна общее количество самолетов нового поколения в парке авиакомпании достигло 10 (8 Airbus A320neo и 2 Airbus A321neo), а общее количество самолетов в парке авиакомпании - 31.

    "Самолет оборудован современным салоном Airspace, бортовой развлекательной системой и высокоскоростным Wi-Fi. Обновленный интерьер, увеличенные багажные полки и регулируемая система освещения обеспечивают дополнительный комфорт на борту. По сравнению с самолетами предыдущего поколения Airbus A321neo потребляет примерно на 20% меньше топлива и позволяет сократить объем выбросов углерода в расчете на одно пассажирское место на сопоставимую величину", - говорится в сообщении.

    Первый Airbus A321neo пополнил парк Azerbaijan Airlines в июле 2026 года. С поступлением второго воздушного судна этого типа количество новых самолетов, полученных авиакомпанией с начала года, достигло пяти. До конца 2026 года ожидается поставка еще двух Airbus A321neo.

    Национальный авиаперевозчик Азербайджана продолжает поэтапное обновление флота в рамках долгосрочной программы развития. Программа предусматривает расширение авиапарка, увеличение доли современных воздушных судов и формирование устойчивой операционной базы для дальнейшего роста объёмов пассажирских перевозок.

    К 2032 году Azerbaijan Airlines планирует увеличить флот до 50 воздушных судов. Его обновление сопровождается расширением маршрутной сети, повышением операционной эффективности, совершенствованием пассажирского сервиса и развитием системы профессиональной подготовки летного состава.

    AZAL пополнила авиапарк пятым по счету лайнером в этом году
    AZAL пополнила авиапарк пятым по счету лайнером в этом году
    AZAL пополнила авиапарк пятым по счету лайнером в этом году
    AZAL пополнила авиапарк пятым по счету лайнером в этом году

    ЗАО Азербайджанские авиалинии (AZAL) авиапарк
    Фото
    AZAL bu il donanmasına 5-ci təyyarəni əlavə edib
    Фото
    Azerbaijan Airlines expands its fleet with another new-generation Airbus A321neo
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