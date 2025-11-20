AZAL подписал с "Leonardo" соглашение о приобретении метеорадаров

ЗАО "Azerbaijan Airlines" (AZAL), подтверждая приверженность самым высоким международным стандартам безопасности полётов, перешла на новый этап как технологической модернизации, так и глобального взаимодействия в сфере авиационной безопасности.

Как сообщили Report в компании, AZAL подписала соглашение с ведущим производителем оборонной и аэрокосмической промышленности Италии - компанией "Leonardo" - о приобретении и интеграции метеорологических радарных систем нового поколения.

С 2006 года партнёрство между двумя компаниями последовательно расширялось благодаря успешной реализации инженерных, поставочных и авиационных проектов, формируя прочную основу для модернизации авиационной инфраструктуры Азербайджана на базе европейских технологий.

Радарная система нового поколения METEOR 735 C-Band:

• обеспечивает высокоточное обнаружение в реальном времени экстремальных погодных явлений - града, ливней, турбулентности и сдвигов ветра;

• предоставляет точный анализ атмосферных процессов благодаря 200-километровому диапазону наблюдения, магнетронному передатчику и высококачественной платформе визуализации 3D/WEB;

• усиливает оперативное принятие решений благодаря технологиям Доплера и dual-polarization.

Данные радарные системы существенно повысят безопасность и устойчивость полётов, обеспечивая непрерывный мониторинг взлётно-посадочных операций в аэропортах, раннее моделирование динамически меняющихся погодных процессов и своевременное выявление опасных атмосферных явлений.

Параллельно с технологической модернизацией AZAL присоединилась к числу стратегических партнёров одного из наиболее авторитетных мировых институтов авиационной безопасности - Фонда Безопасности Полётов (Flight Safety Foundation - FSF) - получив один из высших уровней членства Фонда - статус "Benefactor Member".

Участие AZAL в программах FSF обеспечивает:

• обмен знаниями и опытом;

• анализ рисков и внедрение передовых отраслевых решений;

• развитие систем управления безопасностью полётов;

• укрепление культуры безопасности;

• стратегические возможности, способствующие повышению эффективности авиационной отрасли как на региональном, так и на международном уровнях.

Статус "Benefactor Member" присваивается ведущим организациям, поддерживающим ключевые инициативы Фонда и вносящим вклад в формирование глобальных стандартов авиационной безопасности. Компании, обладающие этим статусом, занимают особое место среди мировых авиаперевозчиков, производителей и инновационных лидеров отрасли.

Эти инициативы выводят глобальные обязательства ЗАО "Azerbaijan Airlines" в сфере безопасности полётов на качественно новый уровень и ускоряют направленную в будущее модернизацию системы воздушного транспорта страны.