İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    AZAL "Leonardo" ilə radar sistemlərinin alınmasına dair müqavilə imzalayıb

    İnfrastruktur
    • 20 noyabr, 2025
    • 17:17
    AZAL Leonardo ilə radar sistemlərinin alınmasına dair müqavilə imzalayıb

    "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) "Dubai Airshow 2025" çərçivəsində uçuşların təhlükəsizliyi üzrə ən yüksək beynəlxalq standartlara sadiqliyini təsdiqləyərək həm texnoloji modernizasiya, həm də qlobal təhlükəsizlik baxımından növbəti mərhələyə keçid edib.

    "Report" AZAL-a istinadən xəbər verir ki, AZAL İtaliyanın müdafiə və aerokosmik sənayesinin aparıcı istehsalçısı "Leonardo" ilə yeni nəsil meteoroloji radar sistemlərinin alınması və inteqrasiyası üzrə müqavilə imzalayıb.

    2006-cı ildən etibarən iki şirkət arasında tərəfdaşlıq mühəndislik, təchizat və aviasiya layihələri üzrə ardıcıl uğurlarla genişlənərək Azərbaycanın aviasiya infrastrukturunun Avropa texnologiyaları əsasında modernizasiyasına möhkəm baza formalaşdırıb.

    Yeni nəsil METEOR 735 C-Band radar sistemi dolu, leysan, turbulentlik və külək kəsimləri kimi ekstremal hava hadisələrini real vaxtda yüksək dəqiqliklə aşkar edir. Sistem 200 km-lik müşahidə diapazonu, maqnetron tipli ötürücü və yüksək rezolyusiyalı "3D/WEB" vizuallaşdırma platforması atmosfer proseslərinin dəqiq təhlilini təmin edir, həmçinin doppler və dual-polarizasiya texnologiyaları sayəsində operativ qərarverməni gücləndirir.

    Bu radar sistemləri hava limanlarında enmə və qalxma əməliyyatlarının fasiləsiz monitorinqinə, dəyişən hava proseslərinin əvvəlcədən modelləşdirilməsinə və təhlükəli atmosfer hadisələrinin vaxtında aşkarlanmasına imkan yaradaraq uçuşların təhlükəsizliyi və davamlılığını əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq.

    Texnoloji modernizasiya ilə yanaşı, AZAL qlobal uçuşların təhlükəsizliyi üzrə ən nüfuzlu qurumlardan biri olan Uçuş Təhlükəsizliyi Fondunun (Flight Safety Foundation – FSF) strateji tərəfdaşları sırasına qoşularaq Fondun ən yüksək üzvlük səviyyələrindən biri olan "Benefactor Member" statusunu əldə edib.

    FSF-in proqramlarında tamhüquqlu iştirak AZAL üçün:

    • Bilik və təcrübə mübadiləsi;

    • Risklərin analizi və qabaqcıl sənaye həllərinin tətbiqi;

    • Uçuş təhlükəsizliyinin idarəetmə sistemlərinin inkişafı;

    • Təhlükəsizlik mədəniyyətinin gücləndirilməsi;

    • Aviasiya sənayesinin regionda və beynəlxalq miqyasda səmərəliliyin artırılmasına xidmət edən strateji imkanlar yaradır.

    "Benefactor Member" statusu Fondun əsas təşəbbüslərini dəstəkləyən və qlobal aviasiya təhlükəsizliyi standartlarının formalaşdırılmasına töhfə verən aparıcı təşkilatlara təqdim olunur. Bu statusa malik qurumlar beynəlxalq aviasiya sektorunun aparıcı aviaşirkətləri, istehsalçıları və sənaye innovatorları arasında xüsusi yer tutur.

    Bu təşəbbüslər AZAL-ın uçuşların təhlükəsizliyinə dair qlobal öhdəliklərini yeni səviyyəyə daşıyır və ölkəmizin hava nəqliyyatı sisteminin gələcəyə yönəlmiş modernizasiyasını sürətləndirir.

    Foto
    AZAL подписал с "Leonardo" соглашение о приобретении метеорадаров
    Foto
    AZAL inks deal with Italy's Leonardo to acquire next-gen radar systems

    Son xəbərlər

    18:42

    Zelenski Pentaqon nümayəndələri ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    18:32

    Ermənistan parlamenti Aİ-nin böhranların idarə edilməsi üzrə əməliyyatlarında iştirakı müzakirə edəcək

    Region
    18:28

    "Kəpəz" ev oyunlarını Yevlax şəhər stadionunda keçirəcək

    Futbol
    18:22

    Azərbaycan Portuqaliyaya ixrac etdiyi neftin həcmini açıqlayıb

    Energetika
    18:19

    Azərbaycanda dövlət hesabına verilmiş ipoteka kreditlərinin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    18:09

    Sabah Bakıda D-8 Media Forumu keçiriləcək

    Media
    18:05
    Foto

    Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyasında 2024-cü ilin yekunlarına dair yığıncaq keçirilib

    Fərdi
    17:40

    Sabah Bakıda Ermənistandan olan ekspertlərin iştirakı ilə dəyirmi masa keçiriləcək

    Xarici siyasət
    17:37
    Foto

    "Euronews Academy" çərçivəsində keçirilən "Rəqəmsal Jurnalistika" təlim proqramı yekunlaşıb

    Media
    Bütün Xəbər Lenti