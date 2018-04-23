AZAL планирует полеты еще в четыре города Саудовской Аравии

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Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) планируют выполнять из Баку полеты еще в четыре города Саудовской Аравии.

Как сообщили Report в AZAL, в настоящее время ведутся переговоры с партнерами из Саудовской Аравии на выполнение с 15 мая регулярных рейсов в аэропорт города Медины, аэропорт Джидды (с 18 мая), аэропорт Гассима (с 15 июня) и аэропорт Хаиля (с 1 июля).

Отметим, что авиакомпания AZAL уже достигла договоренности о выполнении рейсов с 15 июня в такие города Саудовской Аравии, как Эд-Даммам и Эр-Рияд. Тем самым, число городов Саудовской Аравии, в которые будут выполняться перелеты Национальным авиаперевозчиком Азербайджана, будет доведено до шести.

Открытие новых рейсов позволит привлечь дополнительный поток туристов из Ближнего Востока, сделает доступнее религиозные святыни, а также углубит деловые отношения между двумя странами.

При поступлении в продажу авиабилетов об этом будет предоставлена дополнительная информация.